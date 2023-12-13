Подмосковье 13 декабря 2023, 15:12 Работники «Мособлпожспаса» помогли женщине в Сергиевом Посаде освободить палец от двух тесных колец ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» освободили женщину от двух тесных колец. Они причиняли жительнице Сергиева Посада острую боль.

В экстренные службы позвонила сама женщина. По ее словам, кольца стали тесными и врезались в кожу.

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Жительница поселка Скоропусковский пыталась самостоятельно избавиться от украшений с помощью мыла и масла, однако ничего не получилось.

«Работники противопожарно-спасательной службы, обезопасив конечность металлической пластиной, с помощью специального инструмента перекусили первое кольцо, а затем, использовав нитки, сняли второе украшение и освободили руку», — рассказал замначальника ПСЧ-233 Сергей Шумов.

Помощь медиков женщине не потребовалась.

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