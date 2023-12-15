Подмосковье 15 декабря 2023, 17:04 Работники «Мособлпожспаса» помогли выжившему в ДТП на ж/д переезде водителю ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 250-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» с сотрудниками федеральной противопожарной службы помогли вытащить водителя, автомобиль которого сбил грузовой поезд на ж/д переезде в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского городского округа. Об аварии экстренным службам сообщили очевидцы.

Машина выехала на пути, игнорируя запрещающий сигнал семафора. Состав не успел затормозить, протаранил легковушку и около 300 метров протащил его вперед.

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«Участник ДТП чудом остался жив, успев во время столкновения перепрыгнуть с водительского на пассажирское сиденье. Однако 70-летний мужчина самостоятельно не смог выбраться из смятой машины, так как с одной стороны двери были заблокированы поездом, а с другой — завалены снегом», — уточнил начальник ПСЧ-250 Николай Игнатьев.

Спасатели откопали из сугроба автомобиль, извлекли пострадавшего и оказали ему психологическую помощь. Пенсионер получил только царапины. Позднее его передали медикам.

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