18 марта 2023, 14:02
Работники «Мособлпожспаса» помогли выбраться зажатому в кабине после ДТП водителю грузовика
Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли выбраться из машины водителю, который оказался зажат в кабине в результате ДТП с участием двух грузовиков. Авария произошла возле деревни Еремино городского округа Мытищи, сообщила пресс-служба ведомства.
В работах по спасению приняли участие сотрудники поисково-спасательного поста 317-й пожарно-спасательной части и 236-й части «Мособлпожспаса».
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ДТП произошло днем 17 марта на 30-м километре Дмитровского шоссе, уточнил начальник караула ПСЧ-236 Андрей Марченко.
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«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторы автомобилей во избежание возгорания. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования срезали дверь кабины и извлекли 47-летнего пострадавшего из разбитой машины. Затем специалисты зафиксировали мужчину на специальном щите и с подозрением на перелом ноги передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — отметил Андрей Марченко.
Он добавил, что второй участник аварии не пострадал.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что работы по реконструкции и строительству новых дорог в регионе нужно проводить качественно и в установленные сроки.
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