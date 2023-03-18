Подмосковье 18 марта 2023, 14:02 Работники «Мособлпожспаса» помогли выбраться зажатому в кабине после ДТП водителю грузовика ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли выбраться из машины водителю, который оказался зажат в кабине в результате ДТП с участием двух грузовиков. Авария произошла возле деревни Еремино городского округа Мытищи, сообщила пресс-служба ведомства.

В работах по спасению приняли участие сотрудники поисково-спасательного поста 317-й пожарно-спасательной части и 236-й части «Мособлпожспаса».

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ДТП произошло днем 17 марта на 30-м километре Дмитровского шоссе, уточнил начальник караула ПСЧ-236 Андрей Марченко.

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«Прибыв на место аварии, работники противопожарно-спасательной службы отключили аккумуляторы автомобилей во избежание возгорания. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования срезали дверь кабины и извлекли 47-летнего пострадавшего из разбитой машины. Затем специалисты зафиксировали мужчину на специальном щите и с подозрением на перелом ноги передали сотрудникам скорой медицинской помощи», — отметил Андрей Марченко.

Он добавил, что второй участник аварии не пострадал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что работы по реконструкции и строительству новых дорог в регионе нужно проводить качественно и в установленные сроки.

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