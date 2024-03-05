Подмосковье 05 марта 2024, 15:10 Работники «Мособлпожспаса» помогли пенсионерке снять кольцо с опухшего пальца ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» помогли пожилой женщине избавиться от кольца, которое самостоятельно она снять не смогла. Обратиться к спасателям решил внук жительницы городского округа Люберцы, когда обнаружил, что палец у бабушки очень сильно опух.

Как рассказал начальник пожарно-спасательной части Олег Гречаник, работники срезали кольцо с пальца пожилой женщины.

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«Работники противопожарно-спасательной службы аккуратно разрезали украшение с помощью вспомогательного инструмента и освободили отекший палец пенсионерки, не причинив вреда ее здоровью», — рассказал Гречаник.

Он отметил, что медицинская помощь пенсионерке не понадобилась.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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