Подмосковье 03 апреля 2024, 20:02 Работники «Мособлпожспаса» переправили женщину через Оку к больной матери ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли жительнице Озер переправиться через Оку, чтобы добраться до деревни Емельяновка, где живет ее тяжелобольная мать. После закрытия понтонного моста спасатели регулярно помогают людям в экстренных случаях попасть на другой берег реки.

По словам заместителя начальника противопожарно-спасательной части № 206 Игоря Жигалова, из-за начавшегося в регионе паводка с 27 марта понтонный мост на реке Оке в районе города Озеры закрыли.

Реклама

«Перед тем, как лодка отправилась в путь, спасатели провели инструктаж о соблюдении мер безопасности во время переправы, а также рассказали о том, как нужно себя вести в случае возникновения чрезвычайной ситуации. После чего специалисты выдали гражданам спасательные жилеты и доставили всех пассажиров в пункт назначения», — заключил Жигалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».