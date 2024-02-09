Подмосковье 09 февраля 2024, 14:59 Работники «Мособлпожспаса» освободили запертого в собственной квартире мужчину ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособолпожспаса» освободили запертого в квартире мужчину, оставшегося без ключей и мобильного телефона. Как оказалось, жителя Одинцова закрыла его знакомая.

По словам заместителя начальника 244-й пожарной части Романа Яковлева, хозяин квартиры привел в гости знакомую, которая закрыла дверь на ключ и забрала телефон. Крики о помощи услышали соседи, они же и вызвали спасателей.

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«Прибыв по указанному адресу, работники пожарно-спасательной части в присутствии сотрудника полиции вскрыли дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и освободили мужчину», — пояснил Яковлев.

Он добавил, что медицинская помощь хозяину квартиру не потребовалась.

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