Подмосковье 01 сентября 2023, 13:48 Работники «Мособлпожспаса» обеспечили безопасность школьных линеек в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В День знаний работники «Мособлпожспаса» провели дежурства вблизи учебных заведений Подмосковья. Также специалисты выступили перед школьникам на открытых уроках, где поделились реальными историями тушения пожаров и спасения людей.

«В районах выезда пожарно-спасательных частей находятся десятки образовательных учреждений. Сегодня в каждом из них проводятся массовые мероприятия, поэтому пожарные и спасатели пребывают в режиме повышенной готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия», — отметил заместитель начальник теруправления № 13 «Мособлпожспаса» Александр Голяк.

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Он добавил, что в задачи пожарных и спасателей входит также профилактическая работа со школьниками. Работники напомнили им о правилах безопасности, приводя в пример реальные случаи из практики.

«Для закрепления знаний в области безопасности школьники, их родители и учителя получили памятки с информацией справочного содержания. В ней наряду со всем указаны номера телефонов экстренных оперативных служб, позвонив по которым можно рассчитывать на помощь», — добавил эксперт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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