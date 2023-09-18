Подмосковье 18 сентября 2023, 16:00 Работники «Мособлпожспаса» обеспечили безопасность на соревнованиях по мотокроссу в Орехово-Зуеве ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» обеспечили безопасность при проведении соревнований по мотокроссу «Кубок надежды». Спортивное мероприятие прошло на Желтой горе в Орехово-Зуеве.

«Мотокросс — замечательный вид спорта, но он представляет определенную опасность как для гонщиков, так и зрителей. Все присутствующие на мотогонках находились под пристальным вниманием спасателей и пожарных на протяжении всего хода соревнований», — рассказал заместитель начальника ПСЧ-250 Андрей Баркалов.

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Отмечается, что спасатели дежурили на протяжении всех этапов соревнований.

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