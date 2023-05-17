Подмосковье 17 мая 2023, 17:28 Работники «Мособлпожспаса» обеспечили безопасность на конкурсе юных пожарных ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В Химках прошел конкурс «Лучшая дружина юных пожарных». Безопасность на мероприятии обеспечивали работники 317-й пожарно-спасательной части и специалисты группы оказания экстренной медицинской помощи специализированного поисково-спасательного отряда № 2 «Мособлпожспаса».

В смотре дружин участвовали 11 команд из разных городских округов Подмосковья.

«Работники противопожарно-спасательной службы внимательно наблюдали за ходом состязаний, поскольку юные огнеборцы имели дело и с открытым огнем. С помощью огнетушителей школьники ликвидировали возгорание, а еще надевали на время боевую одежду, соединяли пожарные рукава и в тяжелой амуниции преодолевали препятствия», — рассказал замначальника территориального управления № 1 Александр Шарко.

Лучшая дружина юных пожарных будет представлять регион в заключительном этапе всероссийского смотра-конкурса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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