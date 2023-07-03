Подмосковье 03 июля 2023, 04:11 Работники «Мособлпожспаса» нашли в лесу и эвакуировали пенсионера в Серебряных Прудах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 332-й и 207-й специальной пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса» вместе с полицейскими, местными жителями и добровольцами «Лиза Алерт» нашли и эвакуировали из леса 76-летнего мужчину. Пенсионер заблудился в районе села Узуново в Серебряных Прудах.

Дочь пропавшего позвонила в службу 112.

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«Она рассказала, что накануне днем ее отец отправился из СНТ „Узуново-2“ в лес за грибами, предупредив об этом супругу, и до ночи не вернулся», — сообщил замначальника территориального управления 12 Эдуард Морозов.

Мужчину обнаружили живым во второй половине дня. По его словам, дочь хорошо знала места, где обычно собирал грибы отец, поэтому сначала спасатели начали искать там.

«Ближе к полудню удалось выйти на след потерявшегося, были найдены его сумка с одним грибом внутри и нож. Во второй половине дня мужчину обнаружили в густой траве. Он подавал признаки жизни. Спасатели положили его на мягкие носилки и понесли к ближайшему месту, куда смогла подъехать скорая помощь», — добавил Морозов.

Грибника с признаками обезвоживания и переохлаждением госпитализировали.

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