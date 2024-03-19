Подмосковье 19 марта 2024, 18:07 Работники «Мособлпожспаса» напомнили жителям правила безопасности во время паводков ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Сотрудники «Мособлпожспаса» рассказали, как обезопасить себя и свое жилье во время паводков. С установлением теплой погоды лед начнет активно таять, поэтому существует опасность оказаться в зоне подтопления.

По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Сорокина, жители, дома которых находятся в опасных зонах, должны быть готовыми к удару стихии.

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«Лучше всего взять с собой рюкзак, в который можно положить документы, теплую одежду, деньги, лекарства, средства гигиены, еду и воду, а также запастись высокими резиновыми сапогами, изучить округу и найти удобные дороги или возвышенности. При объявлении эвакуации придется покинуть жилье до отступления воды, поэтому перед уходом лучше обезопасить свой дом», — пояснил Сорокин.

Он добавил, что в доме необходимо выключить газ и электричество, плотно закрыть окна, перенести вещи из подвалов и погребов.

«Если же вы не успели покинуть здание, то поднимитесь на крышу или возвышенность и подавайте сигналы спасателям: днем — светлым куском ткани, ночью — фонариком или экраном телефона», — посоветовал Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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