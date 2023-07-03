Подмосковье 03 июля 2023, 02:38 Работники «Мособлпожспаса» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасного купания ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы провели профилактическую работу с отдыхавшим возле водоемов жителями и гостями региона. Им напомнили о правилах безопасного купания.

«Нельзя заходить в воду при плохом самочувствии. Во избежание спазма сосудов не рекомендуется сразу после длительного пребывания под палящим солнцем или при высоких физических нагрузках резко погружаться в плохо прогретую воду. Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения», — заявил замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.

По его словам, для купания нужно выбирать официально разрешенные пляжи. В таких местах можно рассчитывать на помощь, если возникнет необходимость. К табличкам с надписью «Купаться запрещено» следует отнестись со всей серьезностью, подчеркнул Прокопюк.

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