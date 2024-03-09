09 марта 2024, 14:17
Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила безопасности при катании с горок
Работники «Мособлпожспаса» провели рейды по местам катаний с заснеженных склонов. Специалисты рассказали жителям Зарайска, Каширы, Серпухова и Ступино об опасности спуска с необорудованных по правилам безопасности горок.
По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Сорокина, главная цель подобных рейдов — напомнить жителям Подмосковья правила безопасного катания с ледяных спусков.
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«Спасатели объяснили населению, что не стоит выбирать для досуга стихийные горки. Как правило, на таких склонах имеются препятствия в виде камней, деревьев, столбов и ограждений, столкновение с которыми может привести к травме», — пояснил Сорокин.
Он добавил, что скаты несанкционированных спусков часто выходят на проезжую часть и лед водоема, что смертельно опасно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.
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Спасатели
Кашира
Ступино
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