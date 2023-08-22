Подмосковье 22 августа 2023, 19:04 Работники «Мособлпожспас» освободили водителя смятой грузовиком иномарки ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспас» освободили зажатого в смятой машине водителя после аварии около поселка Северный в Талдомском городском округе. Автомобиль столкнулся с грузовиком, после чего большегруз подмял под себя иномарку.

Заместитель начальника 215-й ПСЧ Михаил Паленов рассказал, что 22 августа поступил вызов о лобовом столкновении грузовика Shacman и автомобиля Ford Explorer. Большегруз буквально подмял под себя легковую машину. Находившийся в ней 46-летний водитель чудом остался жив, однако оказался заблокирован в салоне.

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Спасатели отключили аккумуляторы автомобилей и с помощью гидравлического инструмента освободили пострадавшего из смятого автомобиля. Специалисты зафиксировали мужчину, получившего множественные травмы, на жестких носилках и передали в машину скорой помощи. Водитель грузовика Shacman не нуждался в медицинской помощи.

После этого работники противопожарно-спасательной службы смыли остатки топлива с дорожного полотна. Движение транспорта на этом участке восстановилось.

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