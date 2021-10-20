Быстрые технологии для сложных случаев. Как работники МОНИКИ пришли на помощь врачам в Подмосковье

В условиях пандемии существенно выросла нагрузка на врачей Подмосковья. Это стало ощутимо и в первичной помощи. Там, где в листе ожидания уже слишком много пациентов, подключились специалисты МОНИКИ. Они не только проводят дистанционные консультации, но и быстро делают расшифровки исследований. Важность этой поддержки отметил губернатор Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В 2021 году Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского развернул у себя Центр телерадиологии и экспертизы.

Там работают опытные рентгенологи — они расшифровывают результаты исследований со всех уголков региона. В первую очередь из отдаленных округов Подмосковья: Волоколамска, Талдома и не только.

«Сейчас мы осуществляем описание первичных исследований из всех учреждений области, где есть дефицит рентгенологов. Это позволяет пациентам получать своевременную помощь», — рассказала главный внештатный специалист Подмосковья по лучевой диагностике Елена Степанова.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, с февраля выполнили уже 20 тысяч расшифровок исследований из разных медицинских центров.

Это существенно снизило для пациентов время ожидания такого исследования или описания, если на местах есть лаборанты, но отсутствуют врачи-рентгенологи Елена Степанова.

Губернатор поинтересовался, насколько быстро рентгенологи, получившие от учреждений, например, снимки КТ и МРТ, могут прислать результаты их расшифровки. По словам Степановой, в некоторых случаях это требует не более 20 минут, а в каких-то — несколько часов. В любом случае ответ приходит в тот же день.

Технология «врач — врач»

Вместе с тем специалисты из МОНИКИ продолжают оказывать врачам консультативную помощь. Для этого уже три года здесь работает Центр второго мнения в сфере лучевой диагностики.

Источник фото: телеканал «360»

За это время эксперты провели более 35 тысяч консультаций по исследованиям, выполненным в Московской области.

Эта формат „врач — врач“, когда у медиков на местах остаются вопросы по исследованиям или когда исследования касаются очень узких разделов Елена Степанова.

В таких случаях врачи обращаются к экспертам МОНИКИ за так называемым вторым мнением по поводу исследований.

«Наша задача — повышение качества лучевой диагностики для пациентов Подмосковья и компенсация кадрового дефицита», — подытожила Степанова.

Есть в МОНИКИ и Центр телемедицины — он зарекомендовал себя эффективным и востребованным.