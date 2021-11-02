Более 6 тысяч работников МФЦ Подмосковья прошли обучающие тренинги с начала года

Квалификацию повысили более шести тысяч сотрудников МФЦ Подмосковья с начала года. Они прошли обучение по работе с новыми госуслугами и обслуживанию посетителей.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, доступны очные и дистанционные тренинги.

Чтобы жители Подмосковья получали всегда качественные госуслуги, в регионе действует масштабная система обучения сотрудников Максим Рымар.

Само обучение регулярное. Его проводят как для персонала, так и для руководителей МФЦ Подмосковья.

После тренингов каждый сотрудник сдает обязательный тест — так проверяют, насколько хорошо он усвоил полученные знания.

В результате специалисты получают сертификаты с QR-кодом, подчеркнул Максим Рымар.