facebook_pixel
    02 ноября 2021, 10:37

    Более 6 тысяч работников МФЦ Подмосковья прошли обучающие тренинги с начала года

    Еще 6 тысяч сотрудников МФЦ Подмосковья повысили свою квалификацию в 2021 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Квалификацию повысили более шести тысяч сотрудников МФЦ Подмосковья с начала года. Они прошли обучение по работе с новыми госуслугами и обслуживанию посетителей.

    Более 6 тысяч работников МФЦ Подмосковья прошли обучающие тренинги с начала года | Изображение 1

    Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, доступны очные и дистанционные тренинги.

    Чтобы жители Подмосковья получали всегда качественные госуслуги, в регионе действует масштабная система обучения сотрудников

    Максим Рымар.

    Само обучение регулярное. Его проводят как для персонала, так и для руководителей МФЦ Подмосковья.

    После тренингов каждый сотрудник сдает обязательный тест — так проверяют, насколько хорошо он усвоил полученные знания.

    В результате специалисты получают сертификаты с QR-кодом, подчеркнул Максим Рымар.