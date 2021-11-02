02 ноября 2021, 10:37
Более 6 тысяч работников МФЦ Подмосковья прошли обучающие тренинги с начала года
Еще 6 тысяч сотрудников МФЦ Подмосковья повысили свою квалификацию в 2021 году
Квалификацию повысили более шести тысяч сотрудников МФЦ Подмосковья с начала года. Они прошли обучение по работе с новыми госуслугами и обслуживанию посетителей.
Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, доступны очные и дистанционные тренинги.
Чтобы жители Подмосковья получали всегда качественные госуслуги, в регионе действует масштабная система обучения сотрудников
Максим Рымар.
Само обучение регулярное. Его проводят как для персонала, так и для руководителей МФЦ Подмосковья.
После тренингов каждый сотрудник сдает обязательный тест — так проверяют, насколько хорошо он усвоил полученные знания.
В результате специалисты получают сертификаты с QR-кодом, подчеркнул Максим Рымар.