Почти 1,8 тысячи работников культуры Подмосковья пройдут дополнительное обучение до конца года

Более тысячи работников культуры Подмосковья прошли дополнительное обучение в вузах с начала 2021 года. Они повысили свою квалификацию в рамках президентского проекта «Культура».

До конца года обучение пройдут 1756 работников, рассказали в Минкультуры Подмосковья. Обучение прошло на базе девяти лучших вузов России в сфере культуры Минкультуры Подмосковья. Работники повысили квалификацию в девяти вузах: • Российской академии музыки имени Гнесиных; • Российском институте театрального искусства; • Московском государственном институте культуры; • Краснодарском государственном институте культуры; • Дальневосточном государственном институте искусств; • Московской государственной академии хореографии; • Саратовской государственной консерватории Собинова; • Академии русского балета имени Вагановой; • Пермском государственном институте культуры. Ранее стало известно, что более половины музыкальных школ Подмосковья уже получили новые инструменты. Учреждения оснастили по президентскому проекту «Культура».