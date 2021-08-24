Почти 1,8 тысячи работников культуры Подмосковья пройдут дополнительное обучение до конца года
Более тысячи работников культуры Подмосковья прошли дополнительное обучение в вузах с начала 2021 года. Они повысили свою квалификацию в рамках президентского проекта «Культура».
До конца года обучение пройдут 1756 работников, рассказали в Минкультуры Подмосковья.
Обучение прошло на базе девяти лучших вузов России в сфере культуры
Работники повысили квалификацию в девяти вузах:
• Российской академии музыки имени Гнесиных;
• Российском институте театрального искусства;
• Московском государственном институте культуры;
• Краснодарском государственном институте культуры;
• Дальневосточном государственном институте искусств;
• Московской государственной академии хореографии;
• Саратовской государственной консерватории Собинова;
• Академии русского балета имени Вагановой;
• Пермском государственном институте культуры.
Ранее стало известно, что более половины музыкальных школ Подмосковья уже получили новые инструменты. Учреждения оснастили по президентскому проекту «Культура».