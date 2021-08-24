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    24 августа 2021, 14:39

    Почти 1,8 тысячи работников культуры Подмосковья пройдут дополнительное обучение до конца года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Более тысячи работников культуры Подмосковья прошли дополнительное обучение в вузах с начала 2021 года. Они повысили свою квалификацию в рамках президентского проекта «Культура».

    Почти 1,8 тысячи работников культуры Подмосковья пройдут дополнительное обучение до конца года | Изображение 1

    До конца года обучение пройдут 1756 работников, рассказали в Минкультуры Подмосковья.

    Обучение прошло на базе девяти лучших вузов России в сфере культуры

    Минкультуры Подмосковья.

    Работники повысили квалификацию в девяти вузах:

    • Российской академии музыки имени Гнесиных;

    • Российском институте театрального искусства;

    • Московском государственном институте культуры;

    • Краснодарском государственном институте культуры;

    • Дальневосточном государственном институте искусств;

    • Московской государственной академии хореографии;

    • Саратовской государственной консерватории Собинова;

    • Академии русского балета имени Вагановой;

    • Пермском государственном институте культуры.

    Ранее стало известно, что более половины музыкальных школ Подмосковья уже получили новые инструменты. Учреждения оснастили по президентскому проекту «Культура».