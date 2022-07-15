Работники культуры Подмосковья стали лауреатами премии по литературе и искусству

Двое работников в сфере культуры из Подмосковья стали лауреатами премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. Награждение состоялось 14 июля в Доме культуры на ВДНХ в Москве.

Источник фото: телеканал «360»

Цель премии — поддержать региональные творческие проекты. Ее лауреатами могут стать не только художники, артисты и писатели, но и работники библиотек, музеев и домов культуры. Так, ее получили генеральный директор музея-заповедника «Мелихово» Константин Бобков — благодаря ему музей стал проводить регулярные театральные субботы с 2008 года, а в 2019-м открыл театральную студию.

Вторым лауреатом стал руководитель литературного кружка МБУК «Сельский Дом культуры „Юность“» Сергиево-Посадского округа Павел Каликин. В одном из его проектов принимают участие около 500 человек — для детей организована издательская программа, по которой выпустят шесть книг и уже создали шесть диафильмов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в строительство новых школ и детских садов в Подмосковье вложат более 22 миллиардов рублей.