Подмосковье 10 августа 2023, 05:24 Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спустили травмированного мужчину с площадки башенного крана ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ «Мособлпожспас» эвакуировали мужчину со множественными травмами с промежуточной площадки башенного крана. Инцидент произошел 8 августа в Можайске.

По словам заместителя начальника 308 пожарно-спасательной части Романа Протасевича, в службу экстренных вызовов поступила информация, что на плите разобранного и заброшенного крана в районе 141 километра Минского шоссе лежит человек, который нуждается в медицинской помощи.

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Прибыв на указанное место, медики совместно со спасателями поднялись на площадку, где обнаружили 36-летнего мужчину с травмами различной степени тяжести. Он не смог рассказать о произошедшем из-за полуобморочного состояния.

«Специалисты провели иммобилизацию его поврежденной конечности, затем зафиксировали пострадавшего на жестком щите, с помощью альпинистского снаряжения спустили вниз и перенесли в автомобиль скорой помощи. С обширным кровотечением и открытым переломом руки пациента увезли в лечебное учреждение», — добавил Протасевич.

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