Подмосковье 08 июня 2023, 00:35 Аттестация для подмосковных спасателей прошла в Шатуре ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники пожарно-спасательных частей территориального управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» прошли аттестацию на право осуществления аварийно-спасательных работ. Испытания состоялись на базе 286-й части в городском округе Шатура.

По словам заместителя начальника управления № 9 Александра Козьмина, в мероприятии приняли участие 69 работников подразделений. Рабочая комиссия дала оценку знаниям спасателей по противопожарной подготовке, умению оказывать экстренную помощь пострадавшим и навыкам по обращению с гидравлическим аварийным инструментом.

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«Работники подразделений выполнили нормативы по физической и альпинисткой подготовке, надеванию противогаза и легкого защитного костюма. По итогам аттестации участники успешно выдержали испытание и доказали готовность к выполнению поставленных перед ними задач», — отметил Козьмин.

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