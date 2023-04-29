Подмосковье 29 апреля 2023, 13:33 Спасатели «Мособлпожспаса» отметили профессиональный праздник ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине со дня основания пожарной охраны в России. Торжественные церемонии прошли во всех территориальных организациях учреждения.

Первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Вадим Беловошин рассказал, что особо отличившиеся спасатели и ветераны пожарной охраны были награждены медалями и грамотами от МЧС России, Главного управления гражданской защиты Подмосковья и других учреждений. Огнеборцы рискуют жизнями ради спасения людей, имущества и природы.

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«Ребятам, которые живым щитом встают на пути огненной стихии, желаем благополучия, силы духа, а огня — лишь в семейном очаге. Отдельные слова благодарности нашим уважаемым ветеранам! Они внесли большой вклад в совершенствование приемов и способов пожаротушения, материально-технического обеспечения, подготовки и воспитания кадров, предупреждения пожаров», — добавил Беловошин.

Также в рамках знаменательной даты прошли выставки спасательной техники, которую огнеборцы службы используют в своей повседневной деятельности. На уличных площадках пожарные и спасатели угостили жителей региона кашей и чаем из полевой кухни. Творческие коллективы и артисты из разных уголков Подмосковья выступили с концертной программой для участников мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах региона.

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