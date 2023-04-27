Подмосковье 27 апреля 2023, 23:24 Спасатели «Мособлпожспаса» присоединились к учениям по пожарной безопасности в Клину ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в учениях по тушению природных пожаров и защите населенных пунктов, сообщает пресс-служба учреждения. Мероприятие прошло вблизи деревни Минино городского округа Клин.

Уровень готовности сотрудников региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному сезону оценили зампред правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, представители различных министерств и ведомств, а также муниципальных образований, подверженных угрозе природных пожаров.

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«Традиционно в это время года мы проводим межведомственные учения МЧС России и лесопожарных подразделений для того, чтобы убедиться, что вся техника находится в исправном состоянии и наши силы и средства готовы к выполнению задач по предназначению», — рассказал Каратаев.

Также зампред добавил, что на учениях разрабатываются различные сценарии, которые чаще всего происходят в современных реалиях — палы травы и переход огня к населенным пунктам и лесным массивам.

Глава «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов рассказал о силах и средствах службы, задействованных в ходе масштабной тренировки. По его словам, подразделения противопожарно-спасательной организации участвуют в учениях. В этом году сценарий «Мособлпожспаса» проходит на пожарной технике, рукавном автомобиле и работниках на снегоболотоходе.

«Служба оперативного обеспечения развернула мобильный пункт управления со средствами связи и оповещения. Специалисты авиационной поисково-спасательной группы специализированного поисково-спасательного отряда № 1 с помощью привлеченных воздушных судов провели авиаразведку на пожароопасных территориях», — добавил Пестов.

Всего в мероприятии более 200 человек и свыше 35 единиц техники от МЧС России, Комитета лесного хозяйства Московской области и других министерств, ведомств и служб федерального и регионального уровня. Специалисты отработали действия по сигнализированию, защите населенных пунктов, эвакуации населения из опасных территорий, проверке зоны лесных пожаров, работы по тушению сухой травы и лесных массивов, а также бесперебойной подачи воды к месту возгораний с использованием спецтехники.

По словам начальника главного управления МЧС России по Московской области Сергея Полетыкина, все поставленные цели и задачи на учениях были выполнены в полном объеме.

«Выучка и подготовленность личного состава позволит нам в этом году решить любые задачи», — добавил Полетыкин.

В рамках мероприятия состоялся смотр готовности сил и средств Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и торжественное мероприятие в честь Дня пожарной охраны, на котором вручались награды и были присвоены почетные звания отличившимся работникам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить пожарную безопасность в лесах.

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