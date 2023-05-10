Подмосковье 10 мая 2023, 13:26 Подмосковные пожарные и спасатели присоединились к памятным митингам в День Победы ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Великой Победы. Праздничные программы прошли во всех городских округах Московской области.

Представители противопожарно-спасательной службы вместе с трудовыми коллективами и членами общественных организаций возложили цветы к памятникам и мемориалам погибших солдат в годы Великой Отечественной войны. Участники мероприятий почтили память героев минутой молчания.

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По словам заместителя начальника «Мособлпожспаса» Игоря Сорокина, работники также посетили торжественные митинги и поздравили с Днем Победы ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Современное поколение помнит предков, которые пожертвовали жизнями за спасение Родины.

«Не хватает слов, чтобы выразить благодарность за этот великий подвиг. Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за мирное небо. Для нас они всегда будут примером мужества и отваги, беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству», — добавил Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы участников ВОВ и жителей региона.

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