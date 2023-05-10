10 мая 2023, 13:26
Подмосковные пожарные и спасатели присоединились к памятным митингам в День Победы
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Великой Победы. Праздничные программы прошли во всех городских округах Московской области.
Представители противопожарно-спасательной службы вместе с трудовыми коллективами и членами общественных организаций возложили цветы к памятникам и мемориалам погибших солдат в годы Великой Отечественной войны. Участники мероприятий почтили память героев минутой молчания.
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По словам заместителя начальника «Мособлпожспаса» Игоря Сорокина, работники также посетили торжественные митинги и поздравили с Днем Победы ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Современное поколение помнит предков, которые пожертвовали жизнями за спасение Родины.
«Не хватает слов, чтобы выразить благодарность за этот великий подвиг. Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за мирное небо. Для нас они всегда будут примером мужества и отваги, беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству», — добавил Сорокин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы участников ВОВ и жителей региона.
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День Победы 9 мая
Спасатели
Великая Отечественная война
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