Подмосковье 15 марта 2023, 15:31 Спасатели оперативно и без пострадавших потушили пожар на 10-м этаже многоэтажки в Орехово-Зуеве

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Работники «Мособлпожспас» помогли эвакуировать людей из горящей многоэтажки в городе Орехово-Зуево. Пожар случился 14 марта на 10 этаже здания.

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Начальник территориального управления № 7 «Мособлпожспас» Владимир Ермаков рассказал, что сообщение о пожаре поступило от встревоженных прохожих, которые увидели дым из окна многоэтажки на улице Иванова. Пламенем были объяты два балкона на верхних этажах.

Прибывшие на место спасатели помогли вывести из дома 15 человек и приступили к тушению.

«Огонь мог быстро распространиться на рядом расположенные квартиры, но пожарные не допустили этого. На объекте были задействованы 25 человек личного состава, а также семь единиц техники», — сообщил Ермаков.

Возгорание в комнате площадью 24 квадратных метра и на двух балконах успешно ликвидировали. Никто не пострадал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в регионе к 2025 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.