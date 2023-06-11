Подмосковье 11 июня 2023, 13:38 Подмосковные спасатели убрали поваленное дерево с частного участка в Щелкове ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 305-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» убрали упавшее в результате сильного ветра дерево с частного участка. Инцидент произошел 9 июня в деревне Фряново городского округа Щелково.

По словам начальника подразделения Александра Поповского, в экстренную службу «Система-112» обратился мужчина, сообщив о дереве, которое упало на его забор. В результате произошедшего никто не пострадал.

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«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы, соблюдая технику безопасности, распилили дерево с помощью бензопил. Благодаря неравнодушным соседям, подключившимся к растаскиванию бревен, двор был очищен в кратчайшие сроки», — отметил Поповский.

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