Подмосковье 11 июня 2023, 00:30 Подмосковные спасатели создали патрули в несанкционированных местах купания ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Пожарные и спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали патрульные бригады на несанкционированных местах купания. Меры предприняты в целях предотвращения травм и гибели людей на водоемах Подмосковья.

По словам первого заместителя начальника региональной противопожарно-спасательной службы Вадима Беловошина, работники госучреждения рекомендуют гражданам выбирать только согласованные места для отдыха. Также специалисты напомнили о мерах безопасности для детей, юные горожаны должны находиться в воде только в сопровождении взрослых.

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«Жителям региона напомнили, что нельзя купаться в штормовую погоду и при температуре воды ниже 18 градусов из-за риска переохлаждения и судорог. Также необходимо отказаться от плавания людям при плохом самочувствии и в нетрезвом состоянии», — отметил Беловошин.

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