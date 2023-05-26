Подмосковье 26 мая 2023, 04:27 Подмосковные спасатели извлекли из разбитого автомобиля пострадавшую в ДТП в Луховицах ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Работники «Мособлпожспаса» помогли выбраться из поврежденного автомобиля женщине, пострадавшей в ДТП с участием трех транспортных средств. Авария произошла вечером 24 мая на автодороге Луховицы — Ларино.

По словам заместителя начальника 229-й пожарно-спасательной части Ильи Морозова, вблизи остановки общественного транспорта «Набережная» столкнулись автомобили Honda Accord, Opel Astra и Volkswagen Golf. Водитель последней оказалась заблокированной в поврежденном салоне.

Реклама

«Прибыв на место аварии, спасатели отключили аккумуляторы машин во избежание возгорания, с помощью механического инструмента отжали водительскую дверь автомобиля Volkswagen и освободили пострадавшую 1988 года рождения от сработавших подушек безопасности. Затем работники противопожарно-спасательной службы зафиксировали женщину на жестких носилках и перенесли в карету „скорой“. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму автоледи доставили в Луховицкую центральную районную больницу. Остальные участники аварии не пострадали», — добавил Морозов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».