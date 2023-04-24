Подмосковье 24 апреля 2023, 15:41 Спасатели вскрыли запертую дверь квартиры с трехлетним ребенком в Сергиевом Посаде ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Специалисты поисково-спасательного поста 233-й части «Мособлпожспаса» открыли дверь в запертую квартиру, где находился маленький ребенок. Инцидент произошел утром 24 апреля в Сергиево-Посадском городском округе.

По словам заместителя начальника подразделения Сергея Шумова, в службу спасения «Система-112» обратилась местная жительница. Взволнованная женщина рассказала о том, что вышла из квартиры на несколько минут и в этот момент ее трехлетний сын закрыл дверь на внутренний замок. Справиться с механизмом самостоятельно ребенок уже не смог.

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«Прибыв на место вызова, спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали дверь и обеспечили матери доступ к ребёнку. Малыш был немного напуган, но в медицинской помощи не нуждался», — добавил Шумов.