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    02 февраля 2021, 17:20

    Работникам трех сельхозпредприятий Подмосковья помогут приобрести новое жилье

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Более пяти миллионов рублей получат главы трех сельхозпредприятий Московской области на улучшение условий жилья работников. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.
    Работникам трех сельхозпредприятий Подмосковья помогут приобрести новое жилье

    «На строительство или приобретение домов, то есть на улучшение условий жилья, работники трех хозяйств Подмосковья в этом году получат порядка 5,1 миллиона рублей. Субсидии выделяются из бюджета региона в целях привлечения и закрепления квалифицированных кадров в сельской местности региона», — отметил Сергей Воскресенский.

    Он уточнил, что заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам городских округов Лотошино, Ступино и Шаховская. Свидетельства о предоставлении субсидий получат работники предприятий «Совхоз имени Кирова», «Агрофирма „Красная заря“» и «Крестьянско-фермерского хозяйства».

    Мероприятия по улучшению жилищных условий предусмотрены в рамках госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья».

    Ранее и. о. министра сообщил, что объем реализации молока вырос в Подмосковье на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.