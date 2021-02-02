Работникам трех сельхозпредприятий Подмосковья помогут приобрести новое жилье

«На строительство или приобретение домов, то есть на улучшение условий жилья, работники трех хозяйств Подмосковья в этом году получат порядка 5,1 миллиона рублей. Субсидии выделяются из бюджета региона в целях привлечения и закрепления квалифицированных кадров в сельской местности региона», — отметил Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам городских округов Лотошино, Ступино и Шаховская. Свидетельства о предоставлении субсидий получат работники предприятий «Совхоз имени Кирова», «Агрофирма „Красная заря“» и «Крестьянско-фермерского хозяйства».

Мероприятия по улучшению жилищных условий предусмотрены в рамках госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья».

Ранее и. о. министра сообщил, что объем реализации молока вырос в Подмосковье на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.