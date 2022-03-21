Работникам Подмосковья рассказали об изменениях в ТК по организации охраны труда

Права и обязанности работодателя и работника в сфере охраны труда выделили в отдельную главу Трудового кодекса России. Об этом напомнила Государственная инспекция труда в Подмосковье.

Работодателю

Обязанностям работодателя посвящена статья 214 Трудового кодекса России. Среди новых обязанностей систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценка.

Туда же относится проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, разработка мер по обеспечению безопасных условий.

Помимо прочего, теперь задача работодателей — вести учет и рассмотрение причин, а также обстоятельств событий, приведших к возникновению микротравм.

Сотрудникам

Обязанностям сотрудников в сфере охраны труда посвящена статья 215 Трудового кодекса России. Там сказано что работник обязан правильно использовать инструменты, сырье и материалы.

Также ему необходимо следить за исправностью техники в пределах своих полномочий. Он должен сразу оповестить своего руководителя о выявленных недочетах или нарушениях в применяемой технологии.

Его задача — приостановить работу до полного устранения неисправностей.

Права работника в сфере охраны труда перечислены в новой редакции статьи 216 Трудового кодекса России. Права сотрудников на получение информации об условиях и охране труда и на санитарно-бытовое обслуживание выделены отдельно.