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    21 марта 2022, 18:41

    Работникам Подмосковья рассказали об изменениях в ТК по организации охраны труда

    Редакция сайта 360°

    Права и обязанности работодателя и работника в сфере охраны труда выделили в отдельную главу Трудового кодекса России. Об этом напомнила Государственная инспекция труда в Подмосковье.

    Работникам Подмосковья рассказали об изменениях в ТК по организации охраны труда

    Работодателю

    Обязанностям работодателя посвящена статья 214 Трудового кодекса России. Среди новых обязанностей систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценка.

    Туда же относится проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, разработка мер по обеспечению безопасных условий.

    Помимо прочего, теперь задача работодателей — вести учет и рассмотрение причин, а также обстоятельств событий, приведших к возникновению микротравм.

    Сотрудникам

    Обязанностям сотрудников в сфере охраны труда посвящена статья 215 Трудового кодекса России. Там сказано что работник обязан правильно использовать инструменты, сырье и материалы.

    Также ему необходимо следить за исправностью техники в пределах своих полномочий. Он должен сразу оповестить своего руководителя о выявленных недочетах или нарушениях в применяемой технологии.

    Его задача — приостановить работу до полного устранения неисправностей.

    Права работника в сфере охраны труда перечислены в новой редакции статьи 216 Трудового кодекса России. Права сотрудников на получение информации об условиях и охране труда и на санитарно-бытовое обслуживание выделены отдельно.