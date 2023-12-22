Подмосковье 22 декабря 2023, 15:51 Работникам «Мособлэнерго» вручили награды к профессиональному празднику Мособлэнерго

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День энергетика отметили 22 декабря в центральном офисе компании «Мособлэнерго». Награды выдающимся сотрудникам вручили министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, депутат Мособлдумы Игорь Коханый, главный советник Ассоциации «ЭРА России» Владимир Щелконогов и руководство предприятия.

«Компания „Мособлэнерго“ является большой частью одной из самых крупных энергосистем страны, которая выполняет стратегическую задачу — обеспечивает потребителей региона электроэнергией. Компания уделяет огромное внимание повышению надежности электроснабжения и результат этой работы высоко оценен нашими жителями», — сказал Александр Самарин.

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В День энергетика награды федерального и регионального министерств энергетики, губернатора Московской области, Московской областной думы и «Мособлэнерго» получили 382 работника. Восемь человек получили медаль II степени «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса».

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