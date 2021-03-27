Работникам культуры в Котельниках подарили сертификат на экскурсию

Работников культуры наградили в Котельниках. Глава городского округа Сергей Жигалкин вручил им почетные грамоты, а те в ответ — складень с иллюстрациями сказок Александра Пушкина.

Также Жигалкин подарил гостям сертификат на совместную экскурсию. Слова благодарности сказала и его дочь, которая сама занимается музыкой 20 лет.

А работники культуры в свою очередь подарили складень с иллюстрациями сказок Пушкина и выдержками текста. Ее сделали преподаватели и воспитанники Мастерской прикладного творчества.

«Мы все собрались, вместе в онлайн выходили. Мероприятия можем проводить очно», — сказала руководитель студии развития «Почемучки» Татьяна Ракша.

Всего в Котельниках сложилось 108 творческих коллективов, в учреждениях культуры занимаются около 2,5 тысячи местных жителей. Среди них числятся победители и призеры международных, всероссийских и областных конкурсов. Они активно участвуют во всех городских мероприятиях и всегда готовы помочь любимому городскому округу в развитии.

День работников культуры ежегодно отмечается 25 марта. Впервые профессиональный праздник отметили в Наро-Фоминском городском округе в Московской области.