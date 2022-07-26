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    26 июля 2022, 17:16

    Работник скорой помощи Подмосковья снял клип на свою песню о жителях Донбасса

    Редакция сайта 360°

    Жителям и защитникам Донбасса посвятили песню. Трогательную композицию написала рок-группа «ХХ векЪ» из Подмосковья. Ее солист Олег Кохан — сотрудник скорой помощи и отец пятерых приемных детей. Они живут в Озерах.

    Олег рассказал, что песню написал после просмотра очередных новостей. Музыка родилась в дороге, и он сразу же позвонил друзьям, чтобы начать репетиции.

    «Ради жизни детей наши сыновья освобождают города, села, деревни. Сразу же позвонил ребятам. Песня зацепила, и начались репетиции», — рассказал музыкант.

    К инициативе присоединились и другие: сотрудницы учреждений культуры, вокалистки Настя Шумилина, Ирина Полевая и настоятель Покровского храма Арсений Писаревский.

    Малыша помог озвучить Сергей Кубиков, а записать песню — Николай Волков. Сюжет будущего клипа начали обсуждать уже в студии.

    «Решили „отрисовать“ песню песком — показать хрупкость и ценность жизни. И тут нам вновь улыбнулась удача, словно помощь свыше», — рассказал ударник группы Илья Холин.

    Отрисовать визуальную часть помогла выпускница «Строгановки» Марина Сагулина — одна из немногих россиянок, владеющих техникой рисования цветным песком.

    Взялась за работу не задумываясь. Тема песни мне очень близка — сама из семьи военного. Такие песни, как эта, — большая редкость и драгоценность

    Марина Сагулина.

    Мария рассказала, что в песне группы «ХХ векЪ» она увидела еще одну возможность поддержать российских военных и жителей Донбасса. Художница добавила, что работа оказалась очень сложной — один кадр отрисовывался несколько часов.

    «Герои — собирательные образы. Все согласовывалось с авторами песни, мы были на постоянной связи», — добавила девушка.

    Создать песню и клип группе удалось всего за пару месяцев. По их мнению, помог в этом духовный подъем.