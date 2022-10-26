Работяги, ленивцы, танцоры. Кто на самом деле живет в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 17:40 Работяги, ленивцы, танцоры. Кто на самом деле живет в Подмосковье

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МТС проанализировала как жители 20 самых крупных городов Подмосковья говорят по телефону, пользуются интернетом и что именно они делают в Сети. Наш корреспондент Эльдар Рахимов изучил это исследование и узнал, кто чаще из жителей Подмосковья серфит в интернете, кто заказывает еду, а кто дольше всех говорит по телефону. Все подробности в нашем ролике.

Для тех, кто предпочитает почитать, рассказываем:

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Химки — болтушки. Здесь говорят по мобильному телефону в среднем 20 минут в сутки.

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Люберцы — молчуны. В этом городе предпочитают делать дела молча. На разговоры уходит лишь 10 минут в день. Остальное можно передать с помощью эмодзи и это правда.

Коломна — флегматики. Здесь меньше всего интересуются новостями и предпочитают смотреть фильмы, чаще всего выбирая KION, Wink и Кинопоиск.

Балашиха — интернет-работяги. По объему скачиваемого трафика на одного жителя город превосходит все остальные.

Красногорск — моты, потому что чаще, чем в других городах, заказывают такси.

Одинцово — ленивцы. Здесь чаще всего делают заказы на доставку еды.

Долгопрудный — певцы и танцоры. Слушают музыку с утра до вечера. Когда пришлось уйти со Spotify, спокойно выбрали МТС Music и не только.

Мытищи — экономы. Именно в этом городе умеют считать денежку, и потому здесь больше всего абонентов, которые пользуются услугами сразу пакетом. Еще бы — сэкономить можно до 40%!

Домодедово — ютьюберы. Трафик на этот ресурс в этом городе с начала года вырос на 25%, тогда как по области в целом — всего на 18!

Щелково — большие оптимисты. Число покупок лотерейных билетов выросло с начала года в два раза!

Подольск — мамо-папы. Здесь очень любят собак и детей, потому что больше, чем в других городах, покупают для детей умные часы и GPS-трекеры для питомцев.

Электросталь — Плюшкины: с начала года объем хранений в облаке в этом городе вырос в два раза.

Серпухов — серьезные ребята. Здесь стали смотреть документальное фильмы на 37% чаще, чем в начале года.

Раменское — аскеты. Подключают только нужные услуги и не переплачивают. А зачем?

Орехово-Зуево — young old (новые старшие). Здесь пенсионеры совсем не унывают, и в два раза чаще, чем в других городах, обучаются на онлайн-курсах.

Королев — диванные инвесторы. Число пользователей финансовых интернет-сервисов с начала года выросло на 10%.

Пушкино — акробаты. Умело балансируют между количеством звонков, интернета и сервисов.

Реутов — театралы. Поток в столичные музеи и театры отсюда больше, чем из других городов в три раза. Повезло: до Москвы всего ничего.

Жуковский — дети: играют и играют. Все чаще в Genshin Impact и Candy Crush Saga и по-прежнему в Call of Duty.

Ногинск — активисты. Трафик на новостные сайты вырос с начала года на 20%.

Как видим, предпочтения у наших земляков в интернете разные, но самое главное, что его хватает на любые задачи. Сейчас средняя скорость интернета от МТС в Подмосковье составляет 56 Мбит/с, а покрытие LTE в населенных пунктах за пределами МКАД приближается к 90%. LTE — как раз тот самый стандарт, который обеспечивает доступ в мобильный интернет, а доля смартфонов, которые его поддерживают в Московском регионе — 96%.

В компании постоянно строят новые базовые станции, меняют старое оборудование на новое, высвобождают старые диапазоны 2G и 3G под LTE, поэтому на современных смартфонах скорость интернет-доступа достигает даже 800 Мбит/с. Это космос, конечно. Но для наших с вами задач вполне хватит и средней скорости. Главное, чтоб интернет был везде и всегда.

Исследование проводилось на основе обезличенных больших данных абонентов компании.