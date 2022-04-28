Губернатор Подмосковья рассказал об изменениях в работе в новой реальности

Новая реальность заставляет переходить на новые решения. Но задача власти — находиться в постоянном контакте с жителями, чтобы рассказывать им о принимаемых решениях и изменениях, которые коснутся всех. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что начал работать в Подмосковье в 2012 году, а в 2013 году стал главой региона. С тех пор в постоянном контакте с жителями в Московской области происходят перемены к лучшему.

«Наша задача — быть в очень понятной коммуникации, чтобы все изменения, которые происходят, комментировать и жителям, и тем кто занимается какими-то специальными направлениями — бизнесом, социальной сферой. Мы должны больше общаться и давать ответы на сложные вопросы, особенно те, кто находится во власти», — заявил губернатор Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что сейчас Подмосковье находится в непростых условиях, но не таких экстремальных, какие были во времена пандемии. Поэтому сейчас все решения принимаются после взвешенного анализа.

«Мы находимся в условиях, когда все надо очень профессионально соизмерять, потому что каждое решение влечет за собой последствия для огромного количества людей. В транспорте, инфраструктуре, благоустройстве, школах, детских садах — все то, что составляет всю нашу жизнь. Поэтому мы должны здесь крепко думать и принимать умные решения», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

На совещании правительства Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом плане экономического развития, направленного на поддержку населения и предприятий. Он пояснил, что реализация проекта позволит понять, какие направления обеспечат занятость людей и сохранят уже действующие рабочие места. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что уже сейчас готовы более 40 проектов, позволяющих решить первоочередные экономические задачи.