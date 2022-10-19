«Работали сутками, спали на стульях». Депутат рассказал, как сотрудники военкоматов Подмосковья помогали мобилизованным | 360°

19 октября 2022, 04:41
«Работали сутками, спали на стульях». Депутат рассказал, как сотрудники военкоматов Подмосковья помогали мобилизованным
Депутат Мособлдумы Жолобов: сотрудники военкоматов помогали мобилизованным круглосуточно
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о завершении частичной мобилизации в регионе. Депутат Мособлдумы Олег Жолобов рассказал, что сотрудники военкоматов Подмосковья помогали мобилизованным, как свои детям. Чтобы оперативно решить все вопросы, они ночевали прямо на рабочих местах.
«Честное слово, я сам видел, что после отправки женщины тихонечко сидят в кабинетах и вытирают слезы. Как матери, они старались по максимуму помочь каждому», — сказал Жолобов.
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Он добавил, что многие сотрудники военкоматов в эти дни трудились сутками, «ночевали на работе, спали на стульях».
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Депутат также отметил, что настрой добровольцев, с которыми он успел познакомиться в военкоматах, удивляет и радует.
«Поражает чувство уверенности и абсолютно правильная позиция добровольцев. „Это мой долг. Я его просто выполняю“, — примерно так мне отвечали все», — рассказал Жолобов.
Частичная мобилизация в Московской области завершилась 18 октября. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех бойцов, которых пришли в военкоматы.
Частичная мобилизация в РФ
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