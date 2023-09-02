Эксклюзив 02 сентября 2023, 19:11 Работающие в Донбассе волонтеры Подмосковья поблагодарили за организацию голосования на выборах губернатора Волонтеры «Доброго дела» проголосуют на выборах губернатора Подмосковья в ДНР

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Экстерриториальные избирательные участки открылись в Новоазовском и Тельмановском районах, а также Мариуполе, где работающие в Донбассе волонтеры подмосковной гуманитарной миссии «Доброе дело» смогут проголосовать на выборах губернатора Московской области. Об этом с куратором волонтеров Екатериной Скориковой поговорила корреспондент «360» Елена Кононова.

Свою собеседницу корреспондент нашла в Макеевке во время подготовки очередной поездки к бойцам на передовую. Она пояснила, что собирается отвезти отремонтированный коптер военным, которые находятся на Луганской стороне.

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«Ребята попросили отремонтировать, мы отремонтировали, привезли, и сегодня доставим», — рассказала Скорикова.

В Донбассе девушка не в первый раз. Она работала в Донецке, помогала собраться к новому учебному году школьникам Новоазовска.

Все ее командировки длятся достаточно долго. Чтобы сохранить для Екатерины и других волонтеров, а также врачей, строителей и военных из Московской области возможность проголосовать на выборах губернатора Московской области, в новых регионах организовали экстерриториальные комиссии.

Скорикова отметила, что такое решение стало удобным для людей, которые находятся в длительных командировках и домой вернутся нескоро. По ее словам, несколько волонтеров уже успели принять участие в выборах

«Голосовали. Сейчас проходит голосование в Новоазовске: подшефные территории у нас — Новоазовский и Тельмановский районы. Пара районов в Мариуполе. Я знаю, что в Мариуполе много наших находится», — поделилась она.

Скорикова призналась, что в детстве ходила на избирательные участки Подмосковья с бабушкой и дедушкой. Выборы были настоящим праздником с концертами и пирожками.

«Я воспитывалась в такой атмосфере, не буду нарушать традиций семьи. Поеду, обязательно отдам свой голос на экстерриториальных участках. Именно ты выбираешь кандидата, участвуешь в судьбе своей страны, своего региона», — подчеркнула она.

Экстерриториальные участки в российских регионах начали принимать избирателей в пятницу 1 сентября. Они продолжат работу в субботу и воскресенье, с 08:00 до 18:00, а для опоздавших сохранили понедельник, но с ограниченным временем работы — с 08:00 до 15:00.