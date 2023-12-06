Подмосковье 06 декабря 2023, 17:13 Работающие родители смогут получать выплаты по уходу за детьми-инвалидами в Подмосковье с 2024 года

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С 1 января 2024 года в силу вступят изменения в указ президента о ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Так, финансовую поддержку начнут получать и работающие родители.

Родители и опекуны детей-инвалидов смогут работать неполный рабочий день, дистанционно, на дому, а также в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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