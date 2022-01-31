Работающие на горячей линии 122 студенты Подмосковья будут получать 16 тысяч рублей в месяц

Студенты медицинских колледжей Подмосковья, которые работают на горячей линии 122, будут получать 16 тысяч рублей в месяц, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

На необходимость обеспечить студентам оплату за работу обратил внимание губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вы упомянули, что на горячую линию у нас студенты привлечены. Вы, пожалуйста, тоже позаботьтесь, чтобы они получали [деньги] за свою работу. Мы с вами эту тему обсуждали», — сказал он на заседании регионального правительства.

Стригункова сообщила, что этот вопрос был решен. Студенты будут работать на линии по графику неделя через неделю, чтобы учебный процесс тоже продолжался. «И 16 тысяч в месяц они будут получать как минимальную оплату труда», — подчеркнула она.

На минувшей неделе Стригункова сообщила, что принимать звонки по телефону 122 начали еще 200 студентов медицинских колледжей. Они принимают звонки в условиях повышенной нагрузки на диспетчеров. Министр добавила, что в кол-центре ранее уже работали 100 студентов. Учащиеся принимают звонки и записывают к врачу, дают базовые рекомендации жителям. Кроме того, для помощи медикам в поликлиники Московской области привлекли еще около 100 студентов.