Работаю Дедом Морозом. Каких новогодних волшебников выбирают в Подмосковье

В преддверии Нового года услуги Деда Мороза пользуются спросом. Для многих это — неплохой способ заработать. Какие новогодние волшебники нынче востребованы — в материале «360».

Заставить поверить в новогоднее чудо — такую задачу поставил перед собой Андрей Чайко. У мужчины инвалидность первой группы. Несмотря на это каждый день он в костюме Деда Мороза садится на электричку и безвозмездно раздает подарки юным пассажирам.

«Просто детям приятно, когда от сердца делаешь подарок. На самом деле и у самого душа горит. Потом, мне кажется, весь год все получается», — отметил Андрей Чайко.

Источник фото: телеканал «360»

Андрея поддерживает жена: вместе с ним она радует пассажиров в костюме Снегурочки. Делают они это уже три года. Такое сейчас редко встретишь. Обычно новогодние волшебники предпочитают на празднике зарабатывать. Как, например, Елена и Сергей. В этой сфере они уже семь лет. Признаются: заказчики с каждым годом становятся все требовательнее и избирательнее.

«Удивлять их с каждым годом все сложнее и сложнее. И приходится как-то. Мы посещаем различные мастер-классы, съезды ведущих, аниматоров», — сказали артисты Елена Манеленко и Сергей Романов.

Работа у них серьезная: несколько программ на выбор, у каждой из которой точная продолжительность, свой прайс-лист, пакеты услуг разных уровней. Есть, например, экспресс-поздравления, а длительность других варьируется от 15 минут до двух часов. Так что, актерам всегда приходится держать себя в форме и следить за современными тенденциями. Конкуренция высокая: интернет пестрит сайтами, предлагающими услуги Дедов Морозов и Снегурочек. Заказчикам предоставляют возможность самим указать основные требования к артистам. Увидеть можно и отзывы, и примеры работ, и даже инфографику с указанием средней стоимости услуг по населенному пункту. В Солнечногорье — это почти 13,5 тысячи рублей.

«Все-таки, так как мы артисты, мы тоже должны отслеживать веяния моды. Понимаем даже, что сейчас вполне актуален и современный Дед Мороз в красном спортивном костюме», — поделились артисты.

Источник фото: телеканал «360»

А некоторые выбирают совсем необычные способы заработать. 27-летний Георгий в интернете чувствует себя весьма свободно: размещает объявления с предложением составить представительницам слабого пола компанию на каком-нибудь мероприятии или просто во время прогулки. Казалось бы, что необычного? Просто за каждую такую встречу молодой человек запрашивает определенную сумму денег.

«В преддверии Нового года далеко не все знают, с кем провести время. И почему бы его не провести в приятной компании. А также получить материальную выгоду», — сообщил Георгий.

Молодой человек отметил, что задача перед ним стоит не из простых, ведь для того, чтобы анкета заинтересовала заказчика, надо потрудиться. Да и подготовка к такого рода работе требует от человека ответственности, как минимум, за интересную беседу и опрятный внешний вид. В общем, сейчас каждый сам может решить, какой именно Дед Мороз нужен —выбор огромный.