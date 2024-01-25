25 января 2024, 00:13
«Работает необходимое количество людей». Глава Сергиево-Посадского округа прибыл на место коммунальной аварии в Кузьмино
Глава Сергиево-Посадского округа Акулов прибыл на место аварии в Кузьмино
Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов прибыл в Кузьмино, где произошла остановка котельной. Над устранением последствий работает необходимое количество людей и техники, сообщили в пресс-службе администрации округа.
Причиной неполадок стала авария на скважине — вышел из строя преобразователь частоты, который автоматически регулирует подачу электроэнергии в зависимости от разбора воды. Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Сейчас они пробуют запитать насосы напрямую.
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«На месте работает необходимое количество людей и техники. На саму котельную в деревне Кузьмино подвезли воду. Сейчас пятитонная машина МЧС сливает носитель в систему», — рассказали в администрации.
Котельную ввели в эксплуатацию в 2014 году, она оснащена современным оборудованием. Специалисты уже запустили котлы, сообщил начальник Шеметовского участка «Газпром теплоэнерго МО» Антон Бурынин.
Ранее глава Солнечногорска Константин Михальков проверил подачу отопления в жилых домах микрорайона Выстрел. Он уделил особое внимание вопросу теплоснабжения там, где в начале января были проблемы.
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