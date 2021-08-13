Работа вместе эффективнее. Как проходит уборочная кампания в Волоколамске

В Волоколамске продолжается уборочная кампания. В округе действуют 10 сельскохозяйственных предприятий, работают более 20 крестьянско-фермерских хозяйств.

Все эти предприятия в Волоколамском городском округе становятся лучше с каждым днем. Приоритетом их деятельности является молочное животноводство. На предприятиях, которые занимают 56 тысяч гектаров, работают более тысячи человек.

«Сейчас сельскохозяйственные предприятия Волоколамского округа продолжают свою уборочную кампанию. У предприятия „Шестаково“ около четырех гектаров собственной земли. Их ежегодно засеивают которые озимой и яровой культурами», — рассказал первый заместитель главы администрации Волоколамска Иван Абрамов.

Исполнительный директор ЗАО «Шестаково» Андрей Кучеров отметил, что Волоколамский округ является одним из лидеров в Подмосковье по введению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Высокой продуктивности и роста развития компании достигли благодаря слаженному взаимодействию. Работая вместе, предприятия создают и выпускают максимально качественную продукцию.