Жители Подмосковья смогут найти работу в сфере медицины онлайн

На карте уже появились сведения, касающиеся всех медицинских учреждений региона. Это подчеркнул министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Объединение всех вакансий одной сферы на едином ресурсе облегчает сам поиск работы соискателям, а для работодателей сокращает сроки подбора необходимого специалиста Максим Рымар.

По его словам, сегодня на онлайн-карте отображается около 1065 вакансий, связанных с 53 городскими округами. Каждую неделю список актуализируется.

Больше всего предложений сейчас доступно в Одинцове, Видном, Люберцах и Красногорске. Жители увидят вакансии, касающиеся различных направлений, — от гастроэнтерологии и педиатрии до скорой помощи и неврологии.

Сервис прост и удобен в использовании. Достаточно выбрать на карте учреждение, изучить условия вакансий в нем и отправить резюме на электронную почту mz-hr@mosreg.ru.

В Подмосковье работают свыше 250 медицинских учреждений — они трудоустроили к себе не менее 110 тысяч человек.

Ранее в Московской области внедрили сервис, который поможет найти вакансии в МФЦ. Как подчеркнул Максим Рымар, онлайн-карты с такими возможностями стали очень популярными.