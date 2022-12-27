Подмосковье 27 декабря 2022, 12:50 «Работа в России» трудоустроила около 50 тысяч жителей Подмосковья за год

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Порядка 54 тысяч жителей Московской области нашли работу через портал «Работа в России» с начала года. На сегодняшний день уровень безработицы в Подмосковье составляет 0,42%.

«Благодаря порталу можно не выходя из дома подобрать подходящие варианты для трудоустройства, что очень удобно», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Она также подчеркнула, что в регионе действует эффективная программа по переобучению и реализуется комплексная услуга «Ищу работу». Она включает в себя одно электронное заявление сразу на 8 услуг, таким образом, работу можно найти в несколько кликов.

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Министерство социального развития Московской области напоминает, что комплексная услуга «Ищу работу» доступна по ссылке, а желаемую должность можно найти на портале trudvsem.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что переселенцам из Белгородской области окажут помощь в трудоустройстве.

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