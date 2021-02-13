Работа в морге чувствам не помеха. Патологоанатом и гистолог ковид-госпиталя в Видном влюбились во время пандемии

Патологоанатом и гистолог Сергей и Светлана Кижаевы влюбились друг в друга в ковидном госпитале в городе Видное во время пандемии. Оба — сотрудники морга. Она — проводит анализы, он — делает выводы.

Источник фото: телеканал «360»

Двух сотрудников Видновской клинической больницы поставили в одну смену в мае 2020 года, с тех пор и началась их история любви.

«Сердце подсказало. Я начала спрашивать, кто такой доктор Кижаев. Но мне толком не объяснили. Сказали: „Придет — познакомитесь“», — вспомнила Светлана Кижаева.

Сергей Кижаев признается, что понравились друг другу сразу.

«Казалось, что на работе люди должны работать, не отвлекаясь на отношения. Развитие наших отношений продолжалось уже вне территории больницы», — рассказал он.

Патологоанатом подарил гистологу брошку в виде микроскопа, после этого все само и закрутилось.

Светлане — за 20 лет, ему — под 40. Влюбленные признают, что есть разница в возрасте. Но от этого им не менее интересно друг с другом.

В их работе важна и работа рук, и интеллект. Поэтому надо доверять другу, как и в жизни. Кижаевы говорят, что даже если отлучаются на несколько минут, уже скучают друг по другу.

Когда сотрудники больницы поняли, что пандемия больше не наберет обороты, подали заявление в ЗАГС.

«Здесь мы должны признаться, что любовь не наступает в нашей жизни многократно. Она бывает раз, два, три в жизни. Когда она наступает, ты не можешь отказаться», — уверен Сергей Кижаев.

Начальник влюбленных, заведующий патологоанатомическим отделением ВРКБ Даниил Ротин, не видит ничего плохого в этой истории. У него самого служебный роман перерос в 12-летний брак и рождение двух детей. Его жена работает патологоанатомом. Ротин рад, что Кижаевы нашли друг друга в «такой грустный период пандемии». Из этой истории любви он сделал вывод: жизнь продолжается, полна надежд и любви.

Источник фото: телеканал «360»

Сергей Кижаев считает любовь в какой-то степени рутиной для патологоанатомов.

«Тот каскад химии и эмоций, происходящий в нас в момент любви на всем протяжении жизни, организм может и не выдержать, и такие истории есть», — заявил он.

По словам сотрудника больницы, острые состояния накладываются на хронические заболевания и приводят к летальному исходу.

Кижаевы пока не решили, будут ли праздновать День всех влюбленных. Они не знают, где встретят 14 февраля, говорят, «заложники ситуации». Планы и не удивляют: оба — трудоголики. Даже медовый месяц они провели в отделении ковид-госпиталя.