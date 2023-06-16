Подмосковье 16 июня 2023, 17:28 «Работа СМИ стала эффективнее». Зампред правительства Подмосковья Духин — о роли информационных центров Зампред правительства Подмосковья Духин: ньюсрумы делают работу СМИ эффективнее

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Информационные центры — инструмент, созданный для того, чтобы сделать работу СМИ логичной и технологичной с точки зрения пространства, где оказались не только корреспонденты, но и разные отраслевые ведомства. Это действительно сработало, рассказал «360» зампред правительства Московской области Вячеслав Духин на Петербургском международном экономическом форуме.

Он напомнил, что это была идея губернатора Андрея Воробьева, который «всегда настаивал на том, чтобы между людьми была коммуникация».

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«Есть такая поговорка: все проблемы — от того, что коммуникация либо отсутствует, либо она плохая. Отраслевые ведомства, разговаривая с информационными, не всегда находят понимание. Как правило, понимание недостаточно или даже присутствует какой-то конфликт. Вот у отраслевиков есть новость, которую журналисты считают неинтересной или недостаточно интересной, или, наоборот, информационщики выдают что-то, что отраслевики не хотели бы, чтобы они выдавали или, может быть, хотели бы, чтобы выдавали под другим углом», — отметил Духин.

Эта проблема решается с помощью информационных центров: в одной комнате, по сути ньюсруме, собираются люди, которые имеют отношение к информации, со стороны Минздрава, Минтранса, МинЖКХ, Минэнерго и других ведомств региона, и сами информационщики.

«В результате получается больше коммуникации, получается больше контента, который может быть отправлен в публикацию. Все это пронизывает единая эта система, в которой все участники этого процесса работают. И таким образом можно видеть, что происходит с информационными потоками, сколько инфоповодов, как они расходятся как они цитируются, какие находят интерес аудитории больше, какие меньше. Можно собирать информацию и делать выводы», — подчеркнул зампред правительства Подмосковья.

В целом работа с информацией пошла «более бодро и эффективно», подытожил он.