Жителям Подмосковья рассказали о работе школ и детских садов до середины января

Последним учебным днем 2020 года в большинстве школ Подмосковья будет 25 декабря. Это подчеркнула министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил 31 декабря нерабочим. В этот день закрыты будут и школы с детскими садами.

При этом зарплату сотрудникам образовательных учреждений за это число сохранят. Зимние каникулы закончатся в первый рабочий день нового года. А значит, дети вернутся на учебу 11 января.

Ранее глава Подмосковья подписал постановление, по которому 31 декабря будет выходным днем. В эфире «360» он рассказал о том, что сделал это с большим удовольствием.