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    15 ноября 2021, 20:40

    Работа с песней. Обувной мастер из поселка Запрудня прославился оперным вокалом

    Обувной мастер Семен Оганов из поселка Запрудня прославился профессиональным оперным вокалом

    Ирэна Вороник, Ксения Жеребцова, Мария Ицкова

    В небольшом поселке Запрудня Талдомского городского округа есть местная звезда. Все жители знают в лицо обувного мастера, который прославился своим умением исполнять оперные арии. Поет прямо во время работы, и так, что его вокал слышен даже на улице. Попасть к нему нелегко: чтобы задать несколько вопросов для интервью, нужно найти момент между вереницей постоянных клиентов.

    Работа с песней. Обувной мастер из поселка Запрудня прославился оперным вокалом

    Зовут необычного сапожника Семен Оганов. Его клиенты очень довольны работой мастера, говорят, что делает обувь он быстро, недорого и качественно. Сам Оганов делится, что это часть его мировоззрения — следить, чтобы люди были обуты с иголочки.

    «Психология моя такая, что люди должны ходить в хорошей обуви. Чтоб она не была рваная. С ума я схожу, когда я вижу [плохо обутую женщину], хочу ее догнать, остановить: дай я тебе сделаю, — надень и ходи нормально по-человечески. Такое у меня есть. Ну это уже в крови», — говорит Семен Оганов.

    Работа для Семена Оганова — дело действительно семейное. Прадед Семена был не последним в Южной Осетии обувщиком. У правнука с детства проявилась любовь к работе руками. Шестилеткой он пытался разобрать по деталям папин «Москвич», а в 14 лет уже полноценно работал в обувной мастерской. Затем перебрался в Подмосковье, где проживает и по сей день.

    Страсть к опере появилась у Семена Оганова тоже в детстве. Ему было восемь или девять лет, когда он впервые услышал неаполитанскую «Вернись в Сорренто» в исполнении знаменитого грузинского трио.

    «Как-то мать позвала меня с улицы, я играл в футбол с детишками: иди, говорит, послушай оперных певцов. И так меня впечатлило меня, унесло по облакам. Как будто кто-то меня поднял, когда по облакам я полетел», — вспоминает мастер.

    Учиться ему довелось у легендарного оперного певца Зураба Соткилавы. Сначала мастер не принял Семена, сказав, что голос у него слишком жесткий. Но ученик не бросил своей затеи, продолжил усиленно заниматься и пришел к педагогу еще раз. Тогда Соткилава отказать уже не смог. Сейчас Семен Оганов принимает активное участие в концертах Подмосковья.

    «С 2013 года он минимум два раза в неделю приезжает сюда после работы. За этот период Семен подготовил и выступил с несколькими практически сольными программами. Очень много выступает в каких-то наших сольных концертах, где поет и под минусовую фонограмму, и принимает участие в спектаклях-подстановках», — рассказал Александр Чайковский, руководитель народного вокального коллектива «Дружба».

    Сам Семен Оганов признается, что для каждого человека есть собственный рецепт счастья. Для кого-то это новые приобретения, например, покупка машины. Для Семена таким рецептом стала возможность научиться профессионально петь, и он действительно счастлив.