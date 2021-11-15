Работа с песней. Обувной мастер из поселка Запрудня прославился оперным вокалом

В небольшом поселке Запрудня Талдомского городского округа есть местная звезда. Все жители знают в лицо обувного мастера, который прославился своим умением исполнять оперные арии. Поет прямо во время работы, и так, что его вокал слышен даже на улице. Попасть к нему нелегко: чтобы задать несколько вопросов для интервью, нужно найти момент между вереницей постоянных клиентов.

Зовут необычного сапожника Семен Оганов. Его клиенты очень довольны работой мастера, говорят, что делает обувь он быстро, недорого и качественно. Сам Оганов делится, что это часть его мировоззрения — следить, чтобы люди были обуты с иголочки.

«Психология моя такая, что люди должны ходить в хорошей обуви. Чтоб она не была рваная. С ума я схожу, когда я вижу [плохо обутую женщину], хочу ее догнать, остановить: дай я тебе сделаю, — надень и ходи нормально по-человечески. Такое у меня есть. Ну это уже в крови», — говорит Семен Оганов.

Работа для Семена Оганова — дело действительно семейное. Прадед Семена был не последним в Южной Осетии обувщиком. У правнука с детства проявилась любовь к работе руками. Шестилеткой он пытался разобрать по деталям папин «Москвич», а в 14 лет уже полноценно работал в обувной мастерской. Затем перебрался в Подмосковье, где проживает и по сей день.

Страсть к опере появилась у Семена Оганова тоже в детстве. Ему было восемь или девять лет, когда он впервые услышал неаполитанскую «Вернись в Сорренто» в исполнении знаменитого грузинского трио.

«Как-то мать позвала меня с улицы, я играл в футбол с детишками: иди, говорит, послушай оперных певцов. И так меня впечатлило меня, унесло по облакам. Как будто кто-то меня поднял, когда по облакам я полетел», — вспоминает мастер.

Учиться ему довелось у легендарного оперного певца Зураба Соткилавы. Сначала мастер не принял Семена, сказав, что голос у него слишком жесткий. Но ученик не бросил своей затеи, продолжил усиленно заниматься и пришел к педагогу еще раз. Тогда Соткилава отказать уже не смог. Сейчас Семен Оганов принимает активное участие в концертах Подмосковья.

«С 2013 года он минимум два раза в неделю приезжает сюда после работы. За этот период Семен подготовил и выступил с несколькими практически сольными программами. Очень много выступает в каких-то наших сольных концертах, где поет и под минусовую фонограмму, и принимает участие в спектаклях-подстановках», — рассказал Александр Чайковский, руководитель народного вокального коллектива «Дружба».

Сам Семен Оганов признается, что для каждого человека есть собственный рецепт счастья. Для кого-то это новые приобретения, например, покупка машины. Для Семена таким рецептом стала возможность научиться профессионально петь, и он действительно счастлив.