Работа ради помощи. Подмосковье получило премию «Импульс добра» за поддержку социального предпринимательства

Подмосковье получило премию «Импульс добра» в спецноминации «Лучшая региональная программа социального предпринимательства». Во время вручения заместитель председателя правительства Подмосковья Вячеслав Духин заявил, что социальные предприниматели — это чуткие люди, которые работают, чтобы помогать другим. А Московская область оказывает поддержку таким бизнесменам.

«Очень большая честь. Награда Московской области достается не впервые, может быть, честь двойная. Это достижение коллективное, достижение командное и моих предшественников — Дениса Буцаева, Вадима Хромова, Надежды Карисаловой, которая долгое время вела это направление, и нашего Министерства инвестиций, промышленности и науки, которое и ведет поддержку социальных предпринимателей», — сказал он.

Духин напомнил, что с 28 октября в Московской области начинают действовать нерабочие дни. Этот период времени, по его словам, является непростым для бизнеса.

«Хочется всем предпринимателям вообще и социальным предпринимателям в особенности пожелать эту историю настолько, насколько возможно, безболезненно пережить. Понятно, что будут сложности, понятно, что новости не очень хорошие, но надеемся, что этот неприятный период продлится по крайней мере коротко и дальше мы из этого выйдем и работа, деловая активность, предпринимательская деятельность снова запустятся и оживут», — подчеркнул он.

Зампред председателя правительства Подмосковья отметил, что социальным предпринимательством, по разным оценкам, занимается до 1% от тех, кто ведет бизнес. В реестре Московской области чуть более 600 социальных предпринимателей.

«Но дело не в цифрах, дело в том, что это очень смелые люди, которые много чего делают, берут на себя ответственность и работают не только ради денег, а ради того, чтобы помогать. Эта награда, наверное, их в первую очередь», — сказал Духин.

По его мнению, социальные предприниматели делают такие вещи, за которые можно восхищаться их смелостью.

«Наш губернатор — Андрей Юрьевич Воробьев — приучает быть чуткой властью, есть у нас такая установка внутри команды», — добавил он.

В связи с этим Духин отметил, что социальные предприниматели — это люди, которые уже проявили чуткость, за что им хочется сказать спасибо.

Программа развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области действует в регионе с 2014 года. Ее курирует Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Ведомство оказывает социальным предпринимателям финансовую и нефинансовую поддержку.