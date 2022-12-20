Эксклюзив 20 декабря 2022, 23:31 «Работа профессионалов». Подмосковные врачи за год спасли более 200 младенцев с экстремально низким весом Акушер-гинеколог Серова рассказала о спасении малыша весом 410 граммов

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С начала 2022 года врачи Московской области спасли свыше 200 младенцев с экстремально низким весом. Самый маленький ребенок при рождении весил всего 410 граммов — он появился на свет в московском областном перинатальном центре. Главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Московской области Ольга Серова в интервью «360» рассказала, что делают врачи для спасения недоношенных детей.

Сейчас самого маленького ребенка уже выписали. Он отправился домой в совершенно удовлетворительном состоянии, его здоровью ничего не угрожает.

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«Ну конечно, рождение таких детей — всегда очень большая ответственность. Очень большая работа профессиональной команды, потому что надо все подготовить для рождения такого малыша, чтобы очень быстро еще в родильном зале оказать необходимую помощь, стабилизировать его. В транспортном кувезе довезти до отделения детской реанимации», — отметила специалист.

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В реанимации используют все нужные технологии для спасения ребенка. Речь идет о респираторной поддержке, ранней реабилитации и других методах, заключила Серова.